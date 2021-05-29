Son dakika haberleri | Premier Lig'e yükselen son takım Brentford oldu
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Son dakika haberleri | Premier Lig'e yükselen son takım Brentford oldu

Son dakika haberleri | Premier Lig'e yükselen son takım Brentford oldu
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya - Haberler | Spor

Son dakika gelişmesine göre İngiltere Championship play-off finalinde Swansea City'yi 2-0 mağlup eden Brentford, Premier Lig'e yükseldi.

İngiltere Championship play-off finalinde Swansea City'yi 2-0 mağlup eden Brentford, Premier Lig'e yükseldi.

Wembley Stadı'nda oynanan maçta Brentford'a galibiyeti 10. dakikada Ivan Toney (P) ve 20. dakikada Emiliano Marcondes'in golleri getirdi.

Swansea City, 65. dakikada Jay Fulton'ın gördüğü kırmızı kart nedeniyle karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

Brentford, Championship lideri Norwich City ve ikinci Watford'ın ardından Premier Lig'e çıkan üçüncü ve son takım oldu.

"Arılar" lakabıyla bilinen kırmızı-beyazlı ekip, 1946-1947 sezonunun ardından ilk kez İngiltere'nin en üst liginde mücadele etme hakkı kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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