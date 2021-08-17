Son dakika haberleri | OYAK Yatırım, ilk yarıyılı 131.8 milyon TL net kâr ile kapattı
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Son dakika haberleri | OYAK Yatırım, ilk yarıyılı 131.8 milyon TL net kâr ile kapattı

Son dakika haberleri | OYAK Yatırım, ilk yarıyılı 131.8 milyon TL net kâr ile kapattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberi: Haziran ayında halka arz sürecini başarıyla tamamlayan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OYYAT), 2021 ilk yarıyıl finansal sonuçlarını açıkladı.

Haziran ayında halka arz sürecini başarıyla tamamlayan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OYYAT), 2021 ilk yarıyıl finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, konsolide ana ortaklığa düşen net kar 2020 yarıyılında 49.2 milyon TL iken, bu yıl geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 168 artışla 131.8 milyon TL'ye ve özkaynakların da 586.1 milyon TL'ye ulaştığı belirtildi. OYAK Yatırım'ın son dönemlerde yapmış olduğu iş birlikleri ve başarılı halka arzlar da kurumsal finansman ve aracılık komisyon gelirlerine olumlu etki etti.

Konsolide net karını son 5 yılda yüzde 1.206 artırarak 2020 yılı sonunda 141.1 milyon TL'ye ulaştıran OYAK'ın Finans şirketlerinden OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş., 2021'de de büyümesini sürdürüyor. OYAK Yatırım'ın KAP'ta yayınladığı 2021 yılı ilk yarıyıl finansal sonuçlarına göre şirket, konsolide ana ortaklığa düşen net karını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 168 artışla 131.8 milyon TL'ye yükseltirken, özkaynaklarını da 586.1 milyon TL'ye ulaştırdı.

"Zengin hizmet yelpazemizle güçlü büyümemizi sürdürdük"

Şirketin ilk yarıyıl mali sonuçlarını değerlendiren OYAK Yatırım Genel Müdürü Erkan Ünal, "40 yıllık bir geçmişe ve tecrübeye sahibiz. Özellikle son 5 yılda OYAK'ın bize sağladığı vizyon ve kararlılık ile son 4 yılda özkaynak karlılığımızı yüzde 21'den 2020 yıl sonu itibarıyla yüzde 54'e çıkardık. Her sene artan iş birliklerimiz ve çeşitlenen ürünlerimizle ciddi bir sürdürülebilir büyüme sağlamış olduk. Bugünkü yarıyıl sonuçlarımız da bunu doğrular nitelikte. Bu başarılı sonucun yatırımcılarımıza, çalışanlarımıza ve tüm paydaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim." diye konuştu.

Global sigorta brokerliği faaliyetlerinden finansal teknoloji alanına kadar birçok girişimleri olduğunu belirten Ünal, "OYAK Yatırım olarak faaliyet gösterdiğimiz sermaye piyasalarında hisse senedi aracılığı faaliyetlerimizin yanı sıra halka arz, şirket satın alma ve birleşme, tahvil bono ihraçları gibi önemli tecrübelerimiz bulunuyor. Diğer aracı kurumlardan bizi ayrıştıran, OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş., OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. ve OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş.'den oluşan çok güçlü iştiraklerimiz var. İştiraklerimizin yanında tüketici finansman ve finansal teknolojiler gibi girişim sermayesi yatırımlarımız hızlı gelişim sürecini devam ettirirken yeni alanlara yönelik çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Bu yolla büyüme fırsatlarından yararlanarak, ürün çeşitliliğini artırarak paydaşlarımıza katkı sağlamayı hedefliyoruz. OYAK Yatırım olarak müşterilerimize sunduğumuz yenilikçi, üstün kalitede geniş ürün yelpazemiz ve hizmet ağımız ile güçlü büyümemizi sürdüreceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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