Son dakika haberleri... Ortak Değer Trabzon Platformu Başkanı Av. Osman Erusta: "Trabzonspor'u Algı Operasyonlarına Kurban Etmeyeceğiz"
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Son dakika haberleri... Ortak Değer Trabzon Platformu Başkanı Av. Osman Erusta: "Trabzonspor'u Algı Operasyonlarına Kurban Etmeyeceğiz"

Son dakika haberleri... Ortak Değer Trabzon Platformu Başkanı Av. Osman Erusta: 'Trabzonspor'u Algı Operasyonlarına Kurban Etmeyeceğiz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haberi: Ortak Değer Trabzon Platformu, Şansal Büyüka'nın "Trabzonspor'un siyasi lobisi var" sözüne tepki gösterdi.

Ortak Değer Trabzon Platformu, Şansal Büyüka'nın "Trabzonspor'un siyasi lobisi var" sözüne tepki gösterdi. Platform Başkanı Av. Osman Erusta, "Bu kez eskisi gibi olmayacak. Trabzonspor'un önünü hiçbir algı operasyonuyla kesemeyeceksiniz" dedi. Erusta, Başkan Ahmet Ağaoğlu'nu uyararak, "Lig başlamadan algıya başladılar. Önlemlerinizi alın" ifadelerini kullandı.

Ortak Değer Trabzon Platformu Başkanı ve Trabzonspor Kongre Üyesi Avukat Osman Erusta, sezon başlamadan bordo-mavili kulübe zarar vermek amacıyla algı operasyonları yapıldığını vurgulayarak tepki gösterdi. Bir basın açıklaması yapan Ortak Değer Trabzon Platformu Başkanı Avukat Erusta, spor yazarı ve televizyoncu Şansal Büyüka'nın, "Trabzonspor, bu yıl güçlü Ankara lobisi, siyasi desteğiyle şampiyonluk adayım" ifadelerinin art niyetli olduğunu söyledi. Erusta sözlerini şöyle sürdürdü:

"Lig başlamadan algıya başladılar. Büyüka'nın Trabzonspor'un siyasi desteği var, şampiyon olur. Benim de favorim odur demesi, tek kelimeyle algıdır; kötü niyettir. Bu sezon Trabzonspor'u algı operasyonlarına kurban etmeyeceğiz. Trabzonspor'un Başkanı Ağaoğlu gerekli önlemleri şimdiden almalı ve muhtemel operasyonların önünü kesmelidir. Futbol rantı arttıkça ne yapacaklarını, Trabzonspor gibi kulüpleri nasıl engelleyeceklerini düşünüp, yazılar yazdırıyorlar. Şansal Büyüka'nın yazısı alelade bir spor yazısı ya da yorumu değildir. Direkt ısmarlamadır ve niyet apaçık bellidir. Trabzonspor ne zaman sezona net şampiyon adayı olarak başlasa, bu tür ısmarlama yazıları birileri yazdırıyor ve bir algı operasyonudur başlıyor."

"Trabzonspor size ne yaptı"

2011 yılında yaşananlara vurgu yapan Erusta, "2011'de de böyle oldu. 2011'de Trabzonspor'u UEFA, Türkiye ligi şampiyonu kabul etti ve Şampiyonlar Ligi'ne direkt davet etti. O zaman hükümetin spor bakanı da Trabzonlu'ydu ve Trabzonspor'un eski başkanı ve kaptanı olmasına rağmen TFF, Trabzonspor'un şampiyonluğunu tescil etmemiştir. Hangi siyasi güçten bahsediyorsunuz? Ha keza, iki sezon önceki ligde Trabzonlu 4 bakan hükümette olmasına rağmen, son haftalarda Başakşehir'in nasıl şampiyon olduğunu unuttuğumuzu mu sanıyorsunuz? Bahsedildiği gibi Trabzonspor'un arkasında bir siyasi lobi olsaydı, son 10 yılda en az 4 kez şampiyon olurdu" ifadelerini kullandı.

Erusta, "Güya herkesin ikinci takımı Trabzonspor ama her ne hikmetse Bursa ve Başakşehir'i şampiyon yapan sistem, Trabzonspor'u reddediyor. Farklı renklerdeki kulüpler, Trabzonspor'a sempatiyle bakarken, sistemi idare edenler bir türlü sempatiyle bakamıyor. Trabzonspor size ne yaptı? Bu hazımsızlığınızın nedeni nedir? Trabzonspor, Türk futbolunun paydaşlarından birisidir. Hakkıyla kendi imkanları nispetin de sportif alanda başarılı olmak için mücadele edip, hedeflediği şampiyonluğa bu yıl ulaşma arzusundadır" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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