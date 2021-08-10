Son dakika gündem: Olimpiyatlarda bronz madalya kazanan Uğur Aktaş'a evinde ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika gündem: Olimpiyatlarda bronz madalya kazanan Uğur Aktaş'a evinde ziyaret

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunlarından bronz madalya ile Türkiye'ye dönen karateci Uğur Aktaş'ı evinde ziyaret etti.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunlarından bronz madalya ile Türkiye'ye dönen karateci Uğur Aktaş'ı evinde ziyaret etti.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında karatede erkekler kumite +75 kiloda mücadele ederek Türkiye'ye bronz madalya kazandıran Uğur Aktaş'a, Eyüpsultan'ın karateci gençleriyle birlikte ziyarette bulunarak başarısını kutladı.

'ÜLKEMİZİN BU DÖNEMDE BÖYLESİ GÜZEL SEVİNÇLERE İHTİYACI VARDI'

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, 'Milli sporcumuzla olimpiyata gitmeden önce görüşmüştük. Bize verdiği sözü yerine getirdi. Ülkemizin bu dönemde böylesi güzel sevinçlere ihtiyacı vardı. Uğur kardeşimin daha büyük başarılara imza atacağı günler için birlikte çalışacağız. Milli sporcumuza teşekkür ediyorum' dedi.

'ÜLKEMİZİN ZOR ANLARINDA MİLLETİMİZİ MUTLU EDEBİLDİYSEK NE MUTLU BİZE'

Milli Sporcu Uğur Aktaş, 'Çok mutluyum, olimpiyat oyunlarına katılabilmek için çok çalıştık. Zorlu süreçler geçirdik. Olimpiyat oyunlarında ülkemize bronz madalya kazandırmak nasip oldu. Çok gururluyum. Ülkemizin zor anlarında milletimizi mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Bundan sonraki süreçte de çalışmalarımı devam ettirerek hedefim olan olimpiyat şampiyonluğuna erişebilmek istiyorum. Başkanımızın desteği ve güveni için teşekkür ediyorum' diye konuştu.

'OĞLUMLA GURUR DUYUYORUM'

Uğur Aktaş'ın babası Hacı Aktaş ise, 'Oğlumla gurur duyuyorum. Desteklerinden dolayı sayın başkanımıza teşekkür ediyorum. Uğur bundan sonra da altın madalya alarak ülkemizi en güzel şekilde temsil edecektir' şeklinde konuştu.

Son dakika gündem: Olimpiyatlarda bronz madalya kazanan Uğur Aktaş'a evinde ziyaret
Son dakika gündem: Olimpiyatlarda bronz madalya kazanan Uğur Aktaş'a evinde ziyaret
Son dakika gündem: Olimpiyatlarda bronz madalya kazanan Uğur Aktaş'a evinde ziyaret
Son dakika gündem: Olimpiyatlarda bronz madalya kazanan Uğur Aktaş'a evinde ziyaret

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılan milli sporcuları tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılan milli sporcuları tebrik etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Meral Akşener Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Tuğba Özay Yusuf Güney Haluk Levent
Spor Ali Koç Hakan Reçber Lionel Messi Sergen Yalçın Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika gündem: Olimpiyatlarda bronz madalya kazanan Uğur Aktaş'a evinde ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 10:15:20. #1.15#

title