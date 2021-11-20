Son dakika haberleri! Okulun müdür yardımcısı, koronavirüsten öldü - Haberler
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Son dakika haberleri! Okulun müdür yardımcısı, koronavirüsten öldü

Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Okulun müdür yardımcısı, koronavirüsten öldü

Son dakika gündem haberine göre MERSİN'in Tarsus ilçesindeki Namık Kemal İlkokulu'nun müdür yardımcısı Osman Kendirli (55), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

TARSUS, MERSİN (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesindeki Namık Kemal İlkokulu'nun müdür yardımcısı Osman Kendirli (55), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

30 yıllık eğitimci Osman Kendirli, 3 hafta önce yakalandığı koronavirüs nedeniyle Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Sağlık durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alınan Kendirli, dün yaşamını yitirdi. 2 çocuk babası Osman Kendirli'nin cenazesi, ilçedeki Yanıkkışla Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.


Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Son Dakika Haberleri

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