Son dakika haberleri! Okulun müdür yardımcısı, koronavirüsten öldü
Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberine göre MERSİN'in Tarsus ilçesindeki Namık Kemal İlkokulu'nun müdür yardımcısı Osman Kendirli (55), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
TARSUS, MERSİN (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesindeki Namık Kemal İlkokulu'nun müdür yardımcısı Osman Kendirli (55), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
30 yıllık eğitimci Osman Kendirli, 3 hafta önce yakalandığı koronavirüs nedeniyle Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Sağlık durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alınan Kendirli, dün yaşamını yitirdi. 2 çocuk babası Osman Kendirli'nin cenazesi, ilçedeki Yanıkkışla Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Son Dakika Haberleri
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