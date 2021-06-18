Son dakika haberleri... Nijerya'da okula silahlı saldırı: 1 kişi öldü, 80'den fazla kişi kaçırıldı
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Son dakika haberleri... Nijerya'da okula silahlı saldırı: 1 kişi öldü, 80'den fazla kişi kaçırıldı

Son dakika haberleri... Nijerya'da okula silahlı saldırı: 1 kişi öldü, 80'den fazla kişi kaçırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Nijerya'nın Kebbi eyaletinde silahlı kişilerin bir okula gerçekleştirdiği saldırıda çıkan çatışma sonucu 1 polis hayatını kaybederken, öğretmen ve öğrenci olmak üzere 80'den fazla kişi kaçırıldı.

Nijerya'nın Kebbi eyaletinde silahlı kişilerin bir okula gerçekleştirdiği saldırıda çıkan çatışma sonucu 1 polis hayatını kaybederken, öğretmen ve öğrenci olmak üzere 80'den fazla kişi kaçırıldı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kebbi eyaletine bağlı Birnin Yauri bölgesindeki Federal Hükümet Koleji'ne silahlı kişiler tarafından saldırı gerçekleştirildi. Öğretmen Usman Aliyu 80'den fazla öğrenci ve öğretmenin kaçırıldığını belirterek, "Polis memurlarından birini öldürdüler, kapıyı kırdılar ve direkt öğrencilerin sınıflarına gittiler" dedi.

Kebbi Eyalet Polis Sözcüsü Nafiu Abubakar ise "Saldırıyı püskürtmeye çalışan polisler ile silahlı kişiler arasında çatışma çıktı. Çatışmada 1 polisi kaybettik ve bazı öğrenciler de yaralandı" ifadelerini kullandı.

Nijerya'da fide için okula baskın düzenleyen silahlı gruplar, Aralık ayından bu yana 800'den fazla öğrenciyi kaçırdı. Kaçırılanlardan bazıları serbest bırakılırken, bazıları ise halen kayıp durumda. - ABUJA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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