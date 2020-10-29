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Son dakika haberleri | Musullu'dan Erdoğan'a tam destek

29.10.2020 13:40 | Son Güncelleme: 29.10.2020 13:45
Son dakika haberleri | Musullu'dan Erdoğan'a tam destek

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız ürünlerini boykot etme çağrısına tam destek verdiklerini belirten Musullu Yönetim Kurulu Başkanı Adil Bulur, "yerli ve milli markalar desteklenmeli. Ülkemize açıkça ekonomik bir saldırı var" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız ürünlerini boykot etme çağrısına tam destek verdiklerini belirten Musullu Yönetim Kurulu Başkanı Adil Bulur, "yerli ve milli markalar desteklenmeli. Ülkemize açıkça ekonomik bir saldırı var" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız ürünlerini yönelik boykot çağrısına Musullu'dan destek geldi. Boykot çağrısına tam destek verdiklerini belirten Musullu Yönetim Kurulu Başkanı Adil Bulur, Türkiye'nin Milli birlik ve beraberlik içerisinde bulunan hassat günlerden geçtiklerini ifade etti. Bulur, "Tüm vatandaşlarımızın bu boykot kararını desteklemesi gerek, çünkü her milletin kırmızı çizgileri vardır Türk milleti içinde, Allah cc, Peygamber efendimiz sav, ezan, bayrak, vatan kırmızı cizgilerimizdir. sonuçta hiç bir Müslüman Türk evladı Peygamberine söven ve her fırsatta maddi manevi değerlerine hakaret eden ve ülkesindeki terör unsurlarını finanse eden bir ülkenin ürünlerini satın almak ve kullanmak istemez. Bu nedenle yerli ve milli markalar desteklenmeli. Ülkemize açıkça ekonomik bir saldırı var. Cumhurbaşkanımızın buna karşılık yaptığı Fransız ürünlerini boykot etme çağrısına tüm vatandaşlarımızın büyük bir duyarlılık göstereceğine inanıyorum. Tüketiciler hep birlikte bu karara uyup yerli ve milli markalarımızı desteklerse, ülkemizin ekonomisinin daha da güçlenmesine katkıda bulunmuş olurlar. Türkiye olarak tek yumruk olmamız gereken bu günlerde tüketicilerimizin de bu konuda çok duyarlı ve bilinçli olması gerektiğini hatırlatmak isteriz" dedi.

Adil Bulur, 2020 yılında Sadece Et Kıyma Makinesi ile değil Baharat Makinesi, Traş Makinesi, Fön Makinesi gibi 12 ürün ile sektörde yerli ve milli bir marka olarak büyümesini sürdürürken yıl sonunda ürün çeşitlerine yenileri ekleneceğini kaydetti. Yeni ürünlerle yine tüketicinin hem ekonomik hem de ürün verimi anlamında yanında olacaklarını ifade eden Bulur, Ar-ge çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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