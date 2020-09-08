Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Çok kısa bir süre içerisinde gereken açıklamalar yapılacak"
Son dakika politika haberi... Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Microsoft iş birliğinde düzenlenen 'Mesleki Gelişim Programı Dijital Sertifika Töreni'nde konuştu.
08.09.2020 12:17 | Son Güncelleme: 08.09.2020 12:23
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Microsoft iş birliğinde düzenlenen 'Mesleki Gelişim Programı Dijital Sertifika Töreni'nde konuştu
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Kaynak: İHA