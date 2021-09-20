Son dakika haberleri! Mete Han'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk savunma sanayisinin yolculuğu TEKNOFEST'te - Haberler Ekonomi
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Son dakika haberleri! Mete Han'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk savunma sanayisinin yolculuğu TEKNOFEST'te

AA / Merve Özlem Çakır - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri! Mete Han'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk savunma sanayisinin yolculuğu TEKNOFEST'te

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından hazırlanan "Geçmişten Geleceğe Türk Savunma Sanayii" başlıklı zaman tüneli, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te ziyaretçilerle buluşacak.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından hazırlanan "Geçmişten Geleceğe Türk Savunma Sanayii" başlıklı zaman tüneli, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te ziyaretçilerle buluşacak.

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 21-26 Eylül'de düzenlenecek TEKNOFEST kapsamında SSB standına kurulan zaman tüneli, Türk savunma sanayisine ilişkin gelişmeleri milattan önce 3'üncü yüzyıldan bugüne bir zaman çizelgesi halinde sunuyor.

"Geçmişten Geleceğe Türk Savunma Sanayii" başlıklı zaman tüneli, "Silahlar, Harp Araçları ve Platformlar", "Sanayi Tesisleri", "1985-2004 Dönemi", "2004-2014 Dönemi", "2014 ve Sonrası: İleri Teknolojiler Dönemi", "Gelecek Projeler" ve "Tophane'den SSB'ye Savunma Sanayiinin Yönetimi" bölümlerinden oluşuyor. Her bölümde zengin görsel içerik eşliğinde Türk savunma sanayisi tarihine dair bilgiler aktarılıyor. Zaman tüneli milattan önce 3'üncü yüzyılda 10'luk ordu sistemini geliştiren Mete Han ile başlayıp, Akıncı TİHA'ya imza atan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görseliyle bitiyor.

Türklerin tarih boyunca savunma sanayisi alanındaki başarılarını, girişimlerini ve bu alana yaptıkları katkıyı ortaya koyan zaman tüneli, "savunma okuryazarlığı"nın artırılmasını hedefliyor. Ayrıca, tünel, son dönemde savunma sanayisinde "teknolojik derinlik" ve "küresel etkinlik" temelli yeni vizyon kapsamında yapılan atılımların tanıtılmasına ve bu atılımların altında köklü bir geçmişin ve başarıların yattığının anlaşılmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Son dakika haberleri! Mete Han'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk savunma sanayisinin yolculuğu TEKNOFEST'te

Son dakika haberleri! Mete Han'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk savunma sanayisinin yolculuğu TEKNOFEST'te

Son dakika haberleri! Mete Han'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk savunma sanayisinin yolculuğu TEKNOFEST'te

Son dakika haberleri! Mete Han'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk savunma sanayisinin yolculuğu TEKNOFEST'te

AA / Merve Özlem Çakır - Ekonomi Haberleri
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