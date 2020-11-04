Mardin merkezli 2 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 8 gözaltı
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Mardin merkezli 2 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 8 gözaltı

04.11.2020 09:49 | Son Güncelleme: 04.11.2020 10:01

Mardin merkezli 2 ilde yasa dışı bahis oynatıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

Mardin merkezli 2 ilde yasa dışı bahis oynatıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir suç örgütünün Kızıltepe ilçesinde yasa dışı şekilde bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Yaklaşık 6 aylık çalışma sonucu kanunda yasaklanmış olmasına rağmen spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis oynatan ve bahisten elde ettikleri geliri başkalarına ait hesaplar üzerine aktararak yasal hale getiren bahis çetesine şafak vakti operasyon düzenlendi.

Mardin ve Balıkesir'de 7 farklı adrese düzenlenen operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Mardin merkezli 2 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 8 gözaltı
Mardin merkezli 2 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 8 gözaltı
Mardin merkezli 2 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 8 gözaltı
Mardin merkezli 2 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 8 gözaltı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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Yasa dışı bahis operasyonu
Yasa dışı bahis operasyonu
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