Son dakika haberleri! Malezya, Goldman Sachs'a yönelik yolsuzluk suçlamalarını geri çekti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri! Malezya, Goldman Sachs'a yönelik yolsuzluk suçlamalarını geri çekti

Son dakika gündem haberi... KUALA Malezya hükümeti, uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs'a, Malezya Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğuna karıştığı gerekçesiyle açtığı davayı geri çekti.

Son dakika haberleri! Malezya, Goldman Sachs'a yönelik yolsuzluk suçlamalarını geri çekti
04.09.2020 10:15 | Son Güncelleme: 04.09.2020 10:15

KUALA Malezya hükümeti, uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs'a, Malezya Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğuna karıştığı gerekçesiyle açtığı davayı geri çekti.

Kuala Lumpur Yüksek Mahkemesi, 2018'de Goldman Sachs'a yönelttiği "hile" ve "usulsüzlük" suçlamalarını, bankanın Malezya'ya uzlaşma bedeli olarak ödemeyi taahhüt ettiği 3,9 milyar doların 2,5 milyarını transfer etmesinin ardından geri çektiğini açıkladı.

Açıklamada, davanın geri çekilmesiyle birlikte kalan 1,4 milyar doların en kısa zamanda Malezya'ya ödeneceği bildirildi.

1MDB yolsuzluğuna karıştığı tespit edilen Goldman Sachs, kaçırılan fonlar için Malezya'ya uzlaşma bedeli ödemeyi 19 Ağustos'ta onaylamıştı.

Goldman Sachs, 28 Ağustos'ta, ödemeyi taahhüt ettiği 3,9 milyar doların 2,5 milyarını Malezya'ya transfer etmişti.

İlk transferin ardından Malezya hükümeti, Goldman Sachs'a yönelttiği suçlamaları geri çekeceği taahhüdünü vermişti.

Malezya Başsavcılığı, 1MDB fonuna ait tahvil satışlarında yatırımcıları yanlış bilgilendirip satışlardan elde edilen gelirin kötüye kullanımına aracılık ettiği iddiasıyla Aralık 2018'de Goldman Sachs'a "hile" ve "usulsüzlük" suçlamaları yöneltmişti.

Goldman Sachs'ın yolsuzluğa karışmasının bedeli olarak Malezya, bankadan 6,5 milyar dolar tazminat talep etmişti.

1MDB yolsuzluğu

Eski Başbakan Necip Rezak tarafından 2009'da kurulan ve 2015'te yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen 1MDB fonundan 4,5 ila 7 milyar dolar para kaçırıldığı tahmin ediliyor.

Yolsuzluğa karışan eski Başbakan Necip'e 12 yıl hapis ve 210 milyon Malezya Ringgiti (yaklaşık 377 milyon TL) para cezası verilirken, Malezya 12 ülkede kayıp fonların peşinden gitmeyi sürdürüyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yıldız Tilbe Defne Samyeli Tuna Kiremitçi Melisa Aslı Pamuk
Spor Ali Koç Fatih Terim Rıza Çalımbay Hakan Çalhanoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Osman Çilenti Kurtuluş Yurt Derya Çayırgan Süleyman Sarılar
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Malezya, Goldman Sachs'a yönelik yolsuzluk suçlamalarını geri çekti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.9.2020 10:18:36. #1.15#
title