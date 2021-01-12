Son dakika haberleri: Malavi'de 2 bakan Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri: Malavi'de 2 bakan Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

12.01.2021 19:57 | Son Güncelleme: 12.01.2021 20:00
Son dakika haberleri: Malavi'de 2 bakan Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Afrika ülkesi Malavi'de Ulaştırma Bakanı Sidik Mia ile Yerel Yönetim Bakanı Lingson Berekanyama'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Afrika ülkesi Malavi'de Ulaştırma Bakanı Sidik Mia ile Yerel Yönetim Bakanı Lingson Berekanyama'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera, iki bakanın hayatını kaybetmesini "beklenmedik bir kayıp olarak" değerlendirerek, salgının ülkeyi etkisi altına almaya başladığına dikkati çekti.

Malavi'nin gerçek vatanseverlerini kaybettiğine dikkati çeken Chakwera, iki bakanın hayatını kaybetmesinden dolayı duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Chakwera, Kovid-19 tedbirleri konusunda vatandaşları daha dikkatli olmaya çağırarak, hükümetin Kovid-19 önlemlerini arttıracağı bilgisini paylaştı.

Malavi'de şimdiye kadar 9 bin 27 kişide Kovid-19 tespit edilirken, virüs nedeniyle 235 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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