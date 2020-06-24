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Son dakika haberleri... LPG ithalatı nisanda yüzde 28,2 azaldı

Son dakika habere göre Türkiye'nin LPG ithalatı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,2 azalarak 181 bin 854 ton oldu.

Son dakika haberleri... LPG ithalatı nisanda yüzde 28,2 azaldı
24.06.2020 16:45 | Son Güncelleme: 24.06.2020 16:48

Türkiye'nin LPG ithalatı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,2 azalarak 181 bin 854 ton oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun nisan ayına ilişkin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince en çok LPG ithalatı yapılan ülkeler sırasıyla Cezayir, ABD, Kazakistan, Norveç, Rusya ve Angola oldu.

Türkiye'nin LPG ithalatı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,2 düşüşle 181 bin 854 tona geriledi.

Bu dönemde, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yüzde 20 azalarak 14 bin 403 ton oldu. İhracat, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Serbest Bölgesi'ne yapıldı.

LPG üretimi de nisan ayında yüzde 26,4 azalışla 61 bin 922 tona düştü.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince nisanda 167 bin 224 ton otogaz, 66 bin 449 ton tüplü LPG ve 5 bin 149 ton dökme LPG satışı yapıldı. Böylece, nisanda toplam LPG satışı yaklaşık 238 bin 823 ton oldu.

Yıllık bazda tüplü LPG satışı yüzde 11,7 artarken, otogaz satışı yüzde 36,4, dökme LPG satışı ise yüzde 32,1 azaldı. İç piyasada LPG satışlarında yüzde 27,6'lık düşüş görüldü.

Söz konusu ayda, yüzde 70 pazar payıyla otogaz birinci sırada yer alırken, bunu yüzde 27,8 ile tüplü LPG, yüzde 2,2 ile dökme LPG izledi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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