Son dakika haberleri! Kütahya Teknokent ile Kenya Eğitim Bakanlığı iş birliğine hazırlanıyor
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Son dakika haberleri! Kütahya Teknokent ile Kenya Eğitim Bakanlığı iş birliğine hazırlanıyor

Son dakika haberleri! Kütahya Teknokent ile Kenya Eğitim Bakanlığı iş birliğine hazırlanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberi: Kenya Eğitim Bakanlığına bağlı Üniversite Eğitim ve Araştırma Devlet Dairesi Baş Sekreteri ve Büyükelçi Simon Nabukwesi beraberindeki heyet Kütahya Tasarım Teknokent'i ziyaret etti.

Kenya Eğitim Bakanlığına bağlı Üniversite Eğitim ve Araştırma Devlet Dairesi Baş Sekreteri ve Büyükelçi Simon Nabukwesi beraberindeki heyet Kütahya Tasarım Teknokent'i ziyaret etti.

Tasarım Teknokent'e gerçekleştiren ziyarette Baş Sekreter Simon Nabukwesi'ye, Chuka Üniversitesi Rektörü Prof. Erastus Nyaga Njoka, Maseno Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Julius O. Nyabundi, Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology Rektör Yardımcısı Prof. Stephen G. Agong eşlik ettiler. Ziyarette üniversiteyi ise Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şahmurat Arık, DPÜ Uluslararası Öğrenci Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Yunus Şişman ve Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Bünyamin Han temsil etti.

Kütahya Tasarım Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz'ü makamında ziyaret edip bir süre sohbet eden heyetler, ardından Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi İsmail Yoşumaz'ın rehberliğinde Tasarım Teknokent'teki bazı şirketlerin ofislerine girerek sürdürülen projeler hakkında bilgi aldı. Bu şirketlerden biri olan Kuvarssoft Teknoloji Ltd. Şti. kurucu ortağı Cüneyd Canbek yapılan faaliyetler hakkında heyetlere ayrıntılı bilgi verdi. Heyetler daha sonra Cevizsoft A.Ş. ve Cezeri Teknoloji Sanayi Ticaret Limited Şirketini ziyaret ederek Ar-Ge etkinlikleri konusunda bilgi aldılar.

Kenya heyeti Kütahya Tasarım Teknokent'i çok beğendiklerini ve Kenya'da da böyle bir projeyi hayata geçirirken iş birliği yapmak istediklerini dile getirdiler. - KÜTAHYA

Son dakika haberleri! Kütahya Teknokent ile Kenya Eğitim Bakanlığı iş birliğine hazırlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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