Son dakika haberleri! Kovid-19 sürecinde YEDAŞ'tan Türk Kızılay'a destek
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Son dakika haberleri! Kovid-19 sürecinde YEDAŞ'tan Türk Kızılay'a destek

02.11.2020 16:15 | Son Güncelleme: 02.11.2020 16:20
Son dakika haberleri! Kovid-19 sürecinde YEDAŞ'tan Türk Kızılay'a destek

Son dakika gündem haberine göre Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreci nedeniyle azalan kan bağışını artırmak amacıyla Türk Kızılay'ına destek verdi.

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreci nedeniyle azalan kan bağışını artırmak amacıyla Türk Kızılay'ına destek verdi.

Samsun'da bulunan YEDAŞ Genel Müdürlüğünde, Türk Kızılay Samsun Şubesi ile iş birliğinde düzenlenen etkinlikte, şirket personeline kan ve kök hücre bağışı konularında eğitim verildi. Eğitim sonrası, şirket yöneticileri ve personel kan ve kök hücre bağışı yaptı.

YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, kan vermenin sosyal yaşamda hayati bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "YEDAŞ olarak yılda en az bir kez Türk Kızılay ile ortak hareket ederek kan bağışında bulunuyoruz. Kan acil değil sürekli bir ihtiyaçtır." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Muhsin Yıldırım ise özellikle salgın sürecinde kan stoklarının çok düştüğünü hatırlattı.

Samsun'un kan ihtiyacının daha altında kan bağışı gerçekleştiğini bildiren Yıldırım, "Bu miktarı geçmemiz gerekiyor. Kan bağışlarının düzenli olması, özellikle hastanelerdeki ihtiyacı karşılamamızda son derece önemli. Kök hücre nakli de kan bağışı kadar hayati önem taşıyor. Ne kadar kan bağışında bulunulursa, ne kadar çok doku örneği alırsak insanlarımızın hayatta kalma ihtimalini o kadar artırabililiyoruz." dedi.

Yaptıkları kan ve kök hücre bağışları ile tanımadıkları insanların hayatlarına güzel bir dokunuş yaptıklarından dolayı YEDAŞ çalışanlarına teşekkür eden Yıldırım, YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora'ya teşekkür plaketi takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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