Son dakika haberleri! Kocaeli'de çimento fabrikasının çalışma sahasında çıkan atık yangını söndürüldü
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Son dakika haberleri! Kocaeli'de çimento fabrikasının çalışma sahasında çıkan atık yangını söndürüldü

Son dakika haberleri! Kocaeli'de çimento fabrikasının çalışma sahasında çıkan atık yangını söndürüldü
Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, bir çimento fabrikasının çalışma sahasında çıkan atık yangını, itfaiye ekiplerince söndürdüAlınan bilgiye göre, Camii Mahallesi'nde bulunan çimento fabrikasına ait atıkların bulunduğu çalışma sahasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, bir çimento fabrikasının çalışma sahasında çıkan atık yangını, itfaiye ekiplerince söndürdü

Alınan bilgiye göre, Camii Mahallesi'nde bulunan çimento fabrikasına ait atıkların bulunduğu çalışma sahasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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