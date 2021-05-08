Son dakika haberleri! Kocaeli'de çimento fabrikasının çalışma sahasında çıkan atık yangını söndürüldü

Son dakika habere göre Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, bir çimento fabrikasının çalışma sahasında çıkan atık yangını, itfaiye ekiplerince söndürdüAlınan bilgiye göre, Camii Mahallesi'nde bulunan çimento fabrikasına ait atıkların bulunduğu çalışma sahasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.