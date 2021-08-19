Son dakika haberleri! Kızılcabölükspor'dan 3 takviye birden
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Son dakika haberleri! Kızılcabölükspor'dan 3 takviye birden

Son dakika haberleri! Kızılcabölükspor'dan 3 takviye birden
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika gelişmesine göre TFF 3'üncü Lig'de yeni sezona tepeden tırnağa yenilediği kadrosuyla hazırlanan Kızılcabölükspor, 3 transfer daha yaptı.

TFF 3'üncü Lig'de yeni sezona tepeden tırnağa yenilediği kadrosuyla hazırlanan Kızılcabölükspor, 3 transfer daha yaptı. 

Denizli temsilcisi, teknik direktör Hasan Şermet'in raporu doğrultusunda Edirnespor'dan daha önce 2017-2018 sezonunda da takımda forma giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Anıl Yıldırım, Nevşehir Belediyespor'dan 20 yaşındaki forvet Mehmet Kaan Türkmen ve Bayrampaşa'dan 20 yaşındaki kanat oyuncusu Yiğit Kadıoğlu'yla sözleşme imzaladı.


- Denizli
Son dakika haberleri! Kızılcabölükspor'dan 3 takviye birden
Son dakika haberleri! Kızılcabölükspor'dan 3 takviye birden

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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