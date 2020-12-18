Son dakika haberleri! Kısıtlamadan 2 saat önce Kirazlı-Yenikapı Metrosu'nda büyük yoğunluk
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Son dakika haberleri! Kısıtlamadan 2 saat önce Kirazlı-Yenikapı Metrosu'nda büyük yoğunluk

18.12.2020 20:51 | Son Güncelleme: 18.12.2020 20:55
Son dakika haberleri! Kısıtlamadan 2 saat önce Kirazlı-Yenikapı Metrosu'nda büyük yoğunluk

Bir son dakika haberine göre KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından birkaç saat önce Yenikapı/Kirazlı hattında büyük yoğunluk görülürken, sosyal mesafe kuralı tamamen unutuldu.

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından birkaç saat önce Yenikapı/Kirazlı hattında büyük yoğunluk görülürken, sosyal mesafe kuralı tamamen unutuldu.

Saat 17.30'dan itibaren başlayan yoğunluk uzun süre devam etti. Yenikapı'dan 15 Temmuz Şehitler Otogarı'ndaki aktarma noktasına gelen vagonlara binmek isteyenler kalabalık nedeniyle zorlandı. Akşam evlerinde olmak isteyenler vagonlara güçlükle binebilirken içeride de ayakta durmada zorlandı. Koronavirüs nedeniyle uyulması istenen sosyal mesafe kuralı bu metro hattında uygulanamazken, Atatürk Havalimanı ile Yenikapı metrolarında akşam saatleri olmasına rağmen Kirazlı metrosu kadar kalabalık olmadığı görüldü.

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi D-100 Karayolu'nda da yoğun trafik görüldü. Şirinevler'den Avcılar ve Beylikdüzü yönüne karayolunda araçlar akşam saatlerinde ilerlemeke güçlük çekti. Söğütlüçeşme veya Zincirlikuyu, Cevizlibağ'dan gelen metrobüslerde de yoğunluk oldu.

- İstanbul
Son dakika haberleri! Kısıtlamadan 2 saat önce Kirazlı-Yenikapı Metrosu'nda büyük yoğunluk
Son dakika haberleri! Kısıtlamadan 2 saat önce Kirazlı-Yenikapı Metrosu'nda büyük yoğunluk
Son dakika haberleri! Kısıtlamadan 2 saat önce Kirazlı-Yenikapı Metrosu'nda büyük yoğunluk
Son dakika haberleri! Kısıtlamadan 2 saat önce Kirazlı-Yenikapı Metrosu'nda büyük yoğunluk
Son dakika haberleri! Kısıtlamadan 2 saat önce Kirazlı-Yenikapı Metrosu'nda büyük yoğunluk

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş

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