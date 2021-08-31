Son dakika haberleri! Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
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Son dakika haberleri! Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Son dakika haberleri! Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

A.B'nin kullandığı 46 HG 199 plakalı otomobil, Kırıkkale-Ankara kara yolu Yeni Sanayi Kavşağı'nda M.Y. idaresindeki 40 NB 235 plakalı otomobille çarpıştı. Arkadan gelen M.B. yönetimindeki 06 SC 187 plakalı otomobil de 46 HG 199 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, araçlardaki K.İ. (27), M.B.B. (15), F.B. (50) ve E.B. (20) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Son dakika haberleri! Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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