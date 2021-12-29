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Son dakika haberleri... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haberleri... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Son dakika haber... Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları FonlarıYapı Kredi Port. Eur.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,3264404,54
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon13,2482894,10
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu3,9892023,98
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu0,1327343,98
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0585933,89
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları

Ziraat Portföy Altın Katılım BYF69,6975714,40
QNB Finans Portföy Gümüş BYF56,8759544,15
QNB Finans Portföy Altın BYF60,6749253,76
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF1.131,0876113,55
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,1466794,74
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0587854,43
Oyak Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu0,9429434,38
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0680724,17
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0250524,06
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,2194094,74
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,1029264,49
Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,0972474,22
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,2049043,64
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,0887933,26
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon1,7033874,81
İş Portföy Teknoloji Karma Fon1,7519784,48
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon3,9953754,29
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,1369334,05
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,1685073,86
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

KT Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu1,3000764,58
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,7636114,40
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu2,7614364,28
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0920354,25
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu4,9532684,10
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları

Fiba Portföy Altın Fonu0,0568854,61
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0957434,51
Garanti Portföy Altın Fonu0,1883064,47
TEB Portföy Altın Fonu0,1608934,44
Inveo Portföy Altın Fon1,4204594,39
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları

Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu1,0263380,05
Hedef Portföy Para Piyasası Fonu1,1740900,05
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,2500920,05
Nurol Portföy Para Piyasası Fonu1,0674520,05
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu1,0633660,05

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AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri

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