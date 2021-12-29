Son dakika haberleri... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,326440 4,54 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 13,248289 4,10 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 3,989202 3,98 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,132734 3,98 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,058593 3,89 Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 69,697571 4,40 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 56,875954 4,15 QNB Finans Portföy Altın BYF 60,674925 3,76 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 1.131,087611 3,55 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,146679 4,74 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,058785 4,43 Oyak Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu 0,942943 4,38 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,068072 4,17 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025052 4,06 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,219409 4,74 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,102926 4,49 Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,097247 4,22 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,204904 3,64 Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu 0,088793 3,26 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon 1,703387 4,81 İş Portföy Teknoloji Karma Fon 1,751978 4,48 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 3,995375 4,29 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,136933 4,05 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,168507 3,86 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu 1,300076 4,58 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,763611 4,40 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 2,761436 4,28 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,092035 4,25 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 4,953268 4,10 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Fiba Portföy Altın Fonu 0,056885 4,61 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,095743 4,51 Garanti Portföy Altın Fonu 0,188306 4,47 TEB Portföy Altın Fonu 0,160893 4,44 Inveo Portföy Altın Fon 1,420459 4,39 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 1,026338 0,05 Hedef Portföy Para Piyasası Fonu 1,174090 0,05 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,250092 0,05 Nurol Portföy Para Piyasası Fonu 1,067452 0,05 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 1,063366 0,05 Analiz içerikleri fonbul.com dan alınmıştır. www.fonbul.com bir Finnet ürünüdür. BDDK peş peşe uyarıların ardından dediğini yaptı! 13 bankaya "kredi" cezası İş dünyası kazan kaldırdı, bankalara ilk isyan TOBB'dan geldi: Vicdanlı olun Hisarcıklıoğlu, yüzde 35 kredi faizi uygulayan bankalara seslendi: "Vicdanlı davranın" AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Son dakika haberleri... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Haberler Ekonomi