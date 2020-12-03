Son dakika haberleri... Kamyonette sıkışan sürücü ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarıldı

Gelen son dakika haberlerine göre Kars'ta meydana gelen kazada kamyonette sıkışan sürücü Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal ve Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerince kurtarıldı.

Kars'ta meydana gelen kazada kamyonette sıkışan sürücü Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal ve Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerince kurtarıldı.

Kars-Digor kara yolunda Cavit Böke idaresindeki 22 AN 056 plakalı kamyonet, Hanlar Geçidi mevkisinde sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir traktörün römorkuna çarparak yoldan çıktı. Kazada sürücü Böke yaralanırken traktör sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Kazayı göre diğer sürücüler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kamyonette sıkışan sürücünün kurtarılması için olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan titiz çalışma sonucu sürücü Böke, kısa sürede kurtarıldı.

Böke, sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, yoğun sis nedeniyle kaza bölgesinden geçen sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan