Son dakika haberleri... Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümünde Edirnekapı Şehitliği'nde tören düzenlendi
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Son dakika haberleri... Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümünde Edirnekapı Şehitliği'nde tören düzenlendi

Son dakika haberleri... Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümünde Edirnekapı Şehitliği'nde tören düzenlendi
Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Edirnekapı Şehitliği'ndeki törende, Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi. Program, kabirlere karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Jandarma personeli ve şehit aileleri katıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı personelinin, yıl dönümü etkinlikleri kapsamında emekli Jandarma personelini de ziyaret edeceği öğrenildi.

Son dakika haberleri... Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümünde Edirnekapı Şehitliği'nde tören düzenlendi
Son dakika haberleri... Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümünde Edirnekapı Şehitliği'nde tören düzenlendi
Son dakika haberleri... Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümünde Edirnekapı Şehitliği'nde tören düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş

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