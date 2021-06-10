Son dakika haberleri! İş yerindeki patlamada görme yetisini yüzde 70 kaybetti
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Son dakika haberleri! İş yerindeki patlamada görme yetisini yüzde 70 kaybetti

Son dakika haberleri! İş yerindeki patlamada görme yetisini yüzde 70 kaybetti
Demirören Haber Ajansı / Serap Şerife Kara - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre AMASYA'da lokantada çalışırken fırındaki gaz kaçağı nedeniyle meydana gelen patlamada yüzünden ve gözünden yaralanan Nurhan Polat (43), görme yetisini yüzde 70 kaybetti.

AMASYA'da lokantada çalışırken fırındaki gaz kaçağı nedeniyle meydana gelen patlamada yüzünden ve gözünden yaralanan Nurhan Polat (43), görme yetisini yüzde 70 kaybetti. Tedavisi için yardım isteyen Polat, "Gözlerimi yavaş yavaş kaybediyorum, kör olmak istemiyorum" dedi.

Kent merkezinde 1 Ocak 2020'de meydana gelen olayda, bir lokantanın yemekhane kısmında çalışan 3 çocuk annesi Nurhan Polat, fırındaki gaz kaçağı nedeniyle yaşanan patlamada yaralandı. Yüzü, gözleri, kirpikleri ve elleri yanan Polat, eşinin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Polat, 'tekrar işe dönerim' düşüncesiyle hastanede, olayın evde yaşandığını ve iş kazası olmadığını söyledi. Tedavisi yapılan Polat, taburcu edildi. Geçen sürede göz damarlarında kuruma başlayan ve görme yetisini yüzde 70 kaybeden Nurhan Polat'ın, tedavisi için düzenli olarak Samsun'da tam donanımlı hastaneye gidip gelmesi gerekiyor. Aile tedavi için il dışına gidip gelecek maddi güçlerinin olmadığını belirterek yardım istiyor.

'GAZ KAÇAĞI OLDUĞUNU BİLMİYORDUM'Yaşadıklarını anlatan Nurhan Polat, "Fırına yemek koyacaktım ama gaz kaçağı olduğunu bilmiyordum. Gaz kaçağı varmış ve fırını açtığım an patlama oldu. Yüzüm, gözlerim, kirpiklerim ve ellerim yandı. Doktora götürmediler, iş sahibi ilgilenmedi, eşim beni hastaneye götürdü. Bana da 10 lira verdiler. Doktorlara iş kazası olduğunu ilk başta söylemedim, 'tekrar iyileşir çalışırım' diye düşündüm. Sonra benim çalışmamı istemediler. 2 sene sigortamı yatırdılar, 4 sene yatırmadılar. Göz damarlarımın kuruduğunu söylüyorlar, ben sesimi yetkililere duyurmak istiyorum. Kör olmak istemiyorum. Her işimi eşim yapıyor ve bu yüzden çalışamıyor. Ben bir anneyim, gözlerim görmezse 3 çocuğuma nasıl bakacağım. Gözlerimi yavaş yavaş kaybediyorum, kör olmak istemiyorum. Tedavim için bana yardım edilsin" diye konuştu.'TEDAVİYİ KARŞILAYACAK DURUMUMUZ YOK'

Tedavi masraflarını karşılayacak maddi durumlarının olmadığını kaydeden Bünyamin Polat, "Eşimin günden güne göz damarları kuruyor. Gerekli tedaviyi karşılayacak durumumuz yok. Şu an eşimle ilgilendiğim için işe de gidemiyorum. Eşimin ihtiyaçlarını ben karşılıyorum" dedi.


Son dakika haberleri! İş yerindeki patlamada görme yetisini yüzde 70 kaybetti
Son dakika haberleri! İş yerindeki patlamada görme yetisini yüzde 70 kaybetti
Son dakika haberleri! İş yerindeki patlamada görme yetisini yüzde 70 kaybetti
Son dakika haberleri! İş yerindeki patlamada görme yetisini yüzde 70 kaybetti
Son dakika haberleri! İş yerindeki patlamada görme yetisini yüzde 70 kaybetti
Son dakika haberleri! İş yerindeki patlamada görme yetisini yüzde 70 kaybetti
Son dakika haberleri! İş yerindeki patlamada görme yetisini yüzde 70 kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serap Şerife Kara

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