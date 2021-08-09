Son dakika haberleri! İş yerinde kaçak alkol satan şahıs gözaltına alındı
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Son dakika haberleri! İş yerinde kaçak alkol satan şahıs gözaltına alındı

Son dakika haberleri! İş yerinde kaçak alkol satan şahıs gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde iş yerinde kaçak alkol sattığı tespit edilen şahıs gözaltına alındı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde iş yerinde kaçak alkol sattığı tespit edilen şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Düziçi ilçesi Uzunbanı Mahallesi Yeni Sanayi içerinde faaliyet gösteren bir iş yerinde merdiven altı olarak tabir edilen kaçak alkol satıldığı bilgisini aldı. Yapılan fiziki takibin ardından A.G. isimli şahsın iş yerine baskın yapıldı. İş yerinde arama yapan ekipler çeşitli ebatlarda şişlenmiş halde 26,5 litre kaçak alkol ele geçirdi.

Satışı yasak olan alkollere el konulurken iş yeri sahibi A.G. ise gözaltına alındı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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