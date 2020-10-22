Son dakika haberleri: ING Türkiye'de üst düzey atama

Son dakika haberler: Ozan Kırmızı, ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi olarak atandı.

Ozan Kırmızı, ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi olarak atandı.

Müşterilerine her zaman, her yerden kolay ve zahmetsiz finansal çözümler sunma hedefiyle faaliyet gösteren ING Türkiye'de üst düzey bir atama gerçekleşti. ING Türkiye'de Dijital Bankacılık ve Şube Satış Yönetimi Direktörü olarak görev yapan Ozan Kırmızı, 26 Ekim 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi olarak atandı.

2006 yılında çalışma hayatına adım atan Kırmızı, ING Türkiye'de Bireysel Bankacılık bünyesindeki konut finansmanı, iş ortaklıkları, şube satış yönetimi alanlarında farklı görevler üstlendi. 2015 yılında Pazarlama ve Satış Direktörü görevine atandı ve son olarak 2018'den bu yana Dijital Bankacılık ve Şube Satış Yönetimi Direktörü görevini yürüttü. Bireysel Bankacılık iş kolunda, satış ve ürün yönetimi konusundaki birçok önemli projeye liderlik eden Kırmızı, dijital kanalların en yeni teknolojilerle müşteri odaklı dönüşümünde de önemli rol üstlendi. Kırmızı, bundan sonra da ING Türkiye'nin dijitalleşme ve veri odaklı bankacılık stratejisine paralel olarak ve mükemmel müşteri deneyimini önceliklendirerek katkı sunmaya devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt