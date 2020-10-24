Son dakika haberleri | Hazine ve Maliye Bakanlığı 500 uzman yardımcısı alacak

Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanlığı, 500 hazine ve maliye uzman yardımcısı alımı gerçekleştirecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 500 hazine ve

maliye uzman yardımcısı alımı gerçekleştirecek.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, boş bulunan 500 kadro için Bakanlık merkez teşkilatının İstanbul hizmet

birimlerinde görev yapmak üzere hazine ve maliye uzman yardımcısı alımı yapılacak.

Sınav için başvurular, 9 Kasım'dan 20 Kasım mesai saati bitimine (saat 17.00) kadar Bakanlığın "www.hmb.gov.tr" internet sayfası üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek.

Giriş sınavı, Ankara'da yapılacak. Giriş sınavının tarihi, giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri internet sitesinde sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık