Son dakika haberleri! Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, dün akşam itibarıyla kur korumalı mevduat hesabının büyüklüğünün 131 milyar TL'yi aştığını söyledi - Haberler Ekonomi
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Son dakika haberleri! Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, dün akşam itibarıyla kur korumalı mevduat hesabının büyüklüğünün 131 milyar TL'yi aştığını söyledi

Son dakika haberleri! Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, dün akşam itibarıyla kur korumalı mevduat hesabının büyüklüğünün 131 milyar TL'yi aştığını söyledi
AA / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, dün akşam itibarıyla kur korumalı mevduat hesabının büyüklüğünün 131 milyar TL'yi aştığını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, dün akşam itibarıyla kur korumalı mevduat hesabının büyüklüğünün 131 milyar TL'yi aştığını söyledi

Kur korumalı mevduatın büyüklüğü 131 milyar lirayı aştı

Kur korumalı mevduatın büyüklüğü 131 milyar lirayı aştı

 Marketlerin etiket kurnazlığına vatandaştan tepki: Rafta farklı, kasada farklı fiyat uyguluyorlar

Marketlerin etiket kurnazlığına vatandaştan tepki: Rafta farklı, kasada farklı fiyat uyguluyorlar
AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi Haberleri
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Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, dün akşam itibarıyla kur korumalı mevduat hesabının büyüklüğünün 131 milyar TL'yi aştığını söyledi.

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