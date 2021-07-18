Son dakika haberleri | Hafif ticari araç direğe çarptı, 9 yaşındaki çocuk yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Hafif ticari araç direğe çarptı, 9 yaşındaki çocuk yaralandı

Son dakika haberleri | Hafif ticari araç direğe çarptı, 9 yaşındaki çocuk yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Samsun'da hafif ticari aracın sinyalizasyon lambasının direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 yaşındaki bir çocuk yaralandı.

Samsun'da hafif ticari aracın sinyalizasyon lambasının direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 yaşındaki bir çocuk yaralandı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle Arızabey Bulvarı ile 100, Yıl Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sedat C. idaresindeki 55 SC 485 plakalı hafif ticari araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak kavşaktaki adaya ya sinyalizasyon lambasına çarptı. Kazada yaralanan 9 yaşındaki Mustafa Ali C. 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Son dakika haberleri | Hafif ticari araç direğe çarptı, 9 yaşındaki çocuk yaralandı
Son dakika haberleri | Hafif ticari araç direğe çarptı, 9 yaşındaki çocuk yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Makas atan otomobil ortadan ikiye bölündü: 1 ölü, 10 yaralı
Makas atan otomobil ortadan ikiye bölündü: 1 ölü, 10 yaralı
'Baba dikkat et' dedi, otomobil saniyeler sonra taklalar attı
"Baba dikkat et" dedi, otomobil saniyeler sonra taklalar attı
10 araca çarpıp kayıplara karıştı! Polis, her yerde ortalığı birbirine katan sürücüyü arıyor
10 araca çarpıp kayıplara karıştı! Polis, her yerde ortalığı birbirine katan sürücüyü arıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Tolga Akış Serra Arıtürk Mohammed Al Saloussi
Spor Mesut Özil Aytaç Kara Burak Elmas Şaban Yılmaz Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri | Hafif ticari araç direğe çarptı, 9 yaşındaki çocuk yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.7.2021 19:30:52. #1.16#

title