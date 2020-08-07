Son dakika haberleri! Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Son dakika haberleri: Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 3.115 -1,73
BIST SINAİ 1.397 -2,68
BIST GIDA, İÇECEK 1.
07.08.2020 13:25 | Son Güncelleme: 07.08.2020 13:29
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|3.115
|-1,73
|BIST SINAİ
|1.397
|-2,68
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.380
|-3,38
|BIST TEKSTIL, DERİ
|535
|-5,04
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|954
|-6,09
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.120
|-0,72
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.038
|-3,42
|BIST METAL ANA
|2.311
|-2,32
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|1.847
|-3,56
|BIST MADENCİLİK
|1.242
|-4,63
|BIST HİZMETLER
|904
|-2,84
|BIST ELEKTRİK
|53
|-4,21
|BIST ULAŞTIRMA
|1.167
|-3,10
|BIST TURİZM
|155
|-6,68
|BIST TİCARET
|2.888
|-2,02
|BIST İLETİŞİM
|357
|-2,31
|BIST SPOR
|508
|-4,47
|BIST İNŞAAT
|1.118
|-5,22
|BIST MALİ
|1.048
|-2,87
|BIST BANKA
|1.037
|-1,96
|BIST SİGORTA
|4.546
|-4,53
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|779
|-7,52
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|860
|-2,59
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|454
|-6,72
|BIST TEKNOLOJİ
|1.417
|-3,39
|BIST BİLİŞİM
|465
|-4,58
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|918
|-7,41
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Kaynak: AA