Dev altın keşfinin ardından Gübretaş'ta dikkat çeken değişim! Maden Yatırımları Genel Müdürlüğüne Mahmut Karaman atandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Dev altın keşfinin ardından Gübretaş'ta dikkat çeken değişim! Maden Yatırımları Genel Müdürlüğüne Mahmut Karaman atandı

22.12.2020 19:59 | Son Güncelleme: 22.12.2020 20:23
Dev altın keşfinin ardından Gübretaş'ta dikkat çeken değişim! Maden Yatırımları Genel Müdürlüğüne Mahmut Karaman atandı

Kuruma ait maden sahasında 3,5 milyon onsluk altın bulan Gübretaş, İşletmeler ve Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Karaman'ın, Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. Genel Müdürü olarak görevlendirildiğini duyurdu.

Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz rezervinin ardından bir müjde daha geldi. Tarım Kredi iştiraki olan Gübretaş'ın maden sahasında 3,5 milyon onsluk altın rezervi keşfedildi. Bu keşfin ardından Gübretaş'ta dikkat çeken bir değişim gerçekleşti.

ALTIN KEŞFİNİN ARDINDAN DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİM

Kurumda İşletmeler ve Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alan Mahmut Karaman, dev altın keşfinin ardından Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne atandı.

Gübretaş,'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Şirketimizde İşletmeler ve Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alan Sayın Mahmut Karaman, 22 Aralık 2020 tarihi itibariyle bağlı ortaklığımız Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. Genel Müdürü olarak görevlendirilmiş olup, bugün itibariyle Şirketimizdeki görevinden ayrılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin İrem Derici Serdar Ortaç Oktay Kaynarca Birkan Sokullu
Spor Okan Buruk Samet Aybaba Sergen Yalçın Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Adana İngiltere Uyuşturucu Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dev altın keşfinin ardından Gübretaş'ta dikkat çeken değişim! Maden Yatırımları Genel Müdürlüğüne Mahmut Karaman atandı | Haberler.com Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 20:22:42. #1.15#
title