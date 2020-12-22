Dev altın keşfinin ardından Gübretaş'ta dikkat çeken değişim! Maden Yatırımları Genel Müdürlüğüne Mahmut Karaman atandı

Kuruma ait maden sahasında 3,5 milyon onsluk altın bulan Gübretaş, İşletmeler ve Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Karaman'ın, Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. Genel Müdürü olarak görevlendirildiğini duyurdu.

Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz rezervinin ardından bir müjde daha geldi. Tarım Kredi iştiraki olan Gübretaş'ın maden sahasında 3,5 milyon onsluk altın rezervi keşfedildi. Bu keşfin ardından Gübretaş'ta dikkat çeken bir değişim gerçekleşti.

ALTIN KEŞFİNİN ARDINDAN DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİM

Kurumda İşletmeler ve Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alan Mahmut Karaman, dev altın keşfinin ardından Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne atandı.

Gübretaş,'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Şirketimizde İşletmeler ve Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alan Sayın Mahmut Karaman, 22 Aralık 2020 tarihi itibariyle bağlı ortaklığımız Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. Genel Müdürü olarak görevlendirilmiş olup, bugün itibariyle Şirketimizdeki görevinden ayrılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu