Son dakika haberleri: Gaziantep'te tır park halindeki otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
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Son dakika haberleri: Gaziantep'te tır park halindeki otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

02.12.2020 00:23 | Son Güncelleme: 02.12.2020 00:26
Son dakika haberleri: Gaziantep'te tır park halindeki otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Son dakika haberi: Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde tırın park halindeki otomobile çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde tırın park halindeki otomobile çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Ali K. (50) idaresindeki 27 BAA 29 plakalı tır, Mehmet Kaçmaz (48) idaresindeki 31 K 9053 plakalı bariyerin kenarında park halindeki otomobile Nurdağı-Gaziantep kara yolunun 19'uncu kilometresinde çarptı.

Otomobil sürücüsü Kaçmaz ile araçlarda bulunan Dilek Kaçmaz (50), Hasan Kalkan (26) ve Yağmur Kalkan (23) yaralandı.

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112 Acil Servis ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet Kaçmaz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer 3 yaralının ise Şehitkamil Devlet Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

Öte yandan tır sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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