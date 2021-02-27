Son dakika haberleri! Gaziantep'te ekmek fırınında yangın
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Son dakika haberleri! Gaziantep'te ekmek fırınında yangın

27.02.2021 12:41 | Son Güncelleme: 27.02.2021 12:44
Son dakika haberleri! Gaziantep'te ekmek fırınında yangın

Son dakika haber: Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ekmek fırınında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ekmek fırınında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

İslahiye Burhaniye Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir ekmek fırınında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine bölgeye Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İslahiye İtfaiye Amirliği ekipleri, sağlık ve polis ekipleri ile elektrik ve doğal gaz dağıtım şirketi yetkilileri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında fırında hasar oluştu.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı olay yeri inceleme ekipleri, yangını çıkaran şüpheliye ait olduğu belirtilen yanmış ceketle diğer deliller üzerinde çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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