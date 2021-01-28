Son dakika haberleri: Gaziantep FK'de bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Son dakika haberleri: Gaziantep FK'de bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

28.01.2021 15:13 | Son Güncelleme: 28.01.2021 15:16
Son dakika haberleri: Gaziantep FK'de bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Gelen son dakika haberlerine göre Süper Lig'in 22. haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek olan Gaziantep Futbol Kulübü'nde bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Süper Lig'in 22. haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek olan Gaziantep Futbol Kulübü'nde bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüpteki futbolcu, teknik heyet ve kulüp personeline, Galatasaray maçı öncesi Kovid-19 testleri uygulandı.

Kovid-19 test sonucuna göre, bir futbolcunun testi pozitif olarak raporlandı.

Açıklamada, "Futbolcumuzun izolasyon ve tedavi süreci ilgili protokoller dahilinde başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa KANLI

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