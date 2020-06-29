Son dakika haberleri | Futbol: Süper Lig Son dakika haberine göre Stat: EryamanHakemler: Halis Özkahya, Ekrem Kan, Hakan YemişkenGençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem Özgenç, Flavio, Toure, Halil İbrahim Pehlivan, Baiano, Sessegnon, Sio, Ayite, Candeias, StancuKasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Fernandes, Meriah, Haddadi, Pavelka, Aytaç Kara,...

Stat: Eryaman

Hakemler: Halis Özkahya, Ekrem Kan, Hakan Yemişken

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem Özgenç, Flavio, Toure, Halil İbrahim Pehlivan, Baiano, Sessegnon, Sio, Ayite, Candeias, Stancu

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Fernandes, Meriah, Haddadi, Pavelka, Aytaç Kara, Quaresma, Hajradinovic, Thiam, Koita

Gol: Dk. 17 Koita (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 27 Fernandes, Dk. 27 Quaresma (Kasımpaşa)

Süper Lig'de 29. haftanın kapanış maçında Kasımpaşa, Gençlerbirliği karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

7. dakikada Koita'nın sağ kanattan içeriye çevirdiği topa ön direkte Thiam vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

17. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Thiam'ın pasında ceza sahası sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Koita'nın vuruşunda, top filelerle buluştu: 0-1.

23. dakikada Gençlerbirliği'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan kazandığı serbest vuruşta Candeias, topu doğrudan kaleye gönderdi. Kasımpaşa kalecisi Ramazan Köse meşin yuvarlağı kornere çeldi.

27. dakikada konuk ekip ikinci gole çok yaklaştı. Quaresma'nın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Koita, bu kez Nordfeldt'i geçemedi.

40. dakikada Hajradinovic'in ceza sahası dışından çektiği sert şutta top az farkla yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Basın mensupları stada giremedi

Türkiye Futbol Federasyonunun talimatı gereği karşılaşmadan iki gün önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yaptıran basın mensupları, sonuçların maç saatine kadar çıkmaması nedeniyle stada alınmadı.

Karşılaşmayı, sadece TFF 1. Lig'de cumartesi günü oynanan Osmanlıspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına da akredite olmuş gazeteciler takip edebildi.

Kaynak: AA