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Son dakika haberleri! Futbol: Süper Lig

Son dakika haberlerine göre Stat: EryamanHakemler: Hüseyin Göçek, Serkan Ok, Süleyman ÖzayMKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Faty, Pazdan, Atila Turan, Lukasik, Pinto, Lobjanidze, Scarione, Michalak, RodriguesMedipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci,...

Son dakika haberleri! Futbol: Süper Lig
19.06.2020 21:57 | Son Güncelleme: 19.06.2020 21:57

Stat: Eryaman

Hakemler: Hüseyin Göçek, Serkan Ok, Süleyman Özay

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Faty, Pazdan, Atila Turan, Lukasik, Pinto, Lobjanidze, Scarione, Michalak, Rodrigues

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba

Gol: Dk. 12 Rodrigues (penaltıdan) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 10 Skrtel (Medipol Başakşehir), Dk. 40 Lukasik (MKE Ankaragücü)

Süper Lig'in 28. haftasında MKE Ankaragücü, konuk ettiği Medipol Başakşehir karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

10. dakikada Skrtel'in ceza sahası içinde Lobjanidze'ye yaptığı faul sonrası hakem Hüseyin Göçek penaltı noktasını gösterdi. 12. dakikada penaltı vuruşunu kullananan Rodrigues, topu filelere göndererek takımını öne geçirdi: 1-0.

14. dakikada Visca'nın sağ kanattan kullandığı kornerde ceza sahası içinde Crivelli'nin yaptığı kafa vuruşunda Lobjanidze, filelere gitmek üzere olan meşin yuvarlağı çizgiden çıkarttı. Pozisyonun devamında savunma topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

26. dakikada konuk ekibin savunmadan uzaklaştıramadığı topu Michalak önünde buldu ve ceza sahasının sol çaprazdında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Michalak'ın şutunda meşin yuvarlak kaleye paralel bir şekilde gitti ve MKE Ankaragücü net bir fırsatı değerlendiremedi.

27. dakikada Medipol Başakşehir'de Visca'nın ceza sahasının dışından sol çaprazdan çektiği sert şutta, top direğin dibinden auta gitti.

35. dakikada sağ kanattan Visca'nın ceza sahası içine girerek ortaya çıkardığı topu kaleci Friedrich, uzaklaştırmak istedi ancak meşin yuvarlak Aleksic'in önüne düştü. Aleksic'in şutunda kaleci Friedrich'in tokatladığı top direğe çarparak oyun alanına döndü.

36. dakikada savunma arkasına atılan topa hareketlenen Visca, ceza sahasının sağ çaprazında topla buluştu. Visca'nın sert şutunda kaleci Friedrich, sağına uzanarak topu kurtardı ve mutlak bir golü engelledi.

İlk yarı MKE Ankaragücü'nün 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA

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