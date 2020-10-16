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Son dakika haberi: FLAŞ

16.10.2020 19:53 | Son Güncelleme: 16.10.2020 19:58
Son dakika haberi: FLAŞ

Son dakika gündem haberi: Bakan Koca: Bugün tespit edilen 1812 hastamız var. Ağır hasta sayımız uzun bir aradan sonra artış eğiliminde.

Bakan Koca: Bugün tespit edilen 1812 hastamız var. Ağır hasta sayımız uzun bir aradan sonra artış eğiliminde. Vaka sayısı artan illerde tedbirlere uyup azalan illerde tedbirlerden taviz verirsek mücadelemiz güçleşir. Tüm bölgelerimizde tedbirlere eksiksiz uymalıyız.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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