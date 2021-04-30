Son dakika haberleri! FIFA'dan iki Fransız kulübüne transfer yasağı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! FIFA'dan iki Fransız kulübüne transfer yasağı

Son dakika haberleri! FIFA'dan iki Fransız kulübüne transfer yasağı
Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge - Haberler | Spor

Son dakika haberine göre FIFA Disiplin Komitesi, Fransız kulüpleri Paris FC ve Angers SCO'ya transfer yönetmeliklerini ihlal ettikleri gerekçesiyle bir transfer döneminde transfer yasağının yanı sıra 30'ar bin İsviçre Frangı (272 bin Lira) para cezası verdi.

FIFA Disiplin Komitesi, Fransız kulüpleri Paris FC ve Angers SCO'ya transfer yönetmeliklerini ihlal ettikleri gerekçesiyle bir transfer döneminde transfer yasağının yanı sıra 30'ar bin İsviçre Frangı (272 bin Lira) para cezası verdi.

FIFA resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2020 yılında yürürlüğe giren transfer hükümleriyle ilgili ilk kez böyle bir yaptırım uygulandığı duyuruldu.

FIFA cezaya gerekçe olarak, Temmuz 2020'de Paris FC ile amatör sözleşme imzalayan bir oyuncunun, 6 hafta sonra Angers SCO'ya transfer olmasını "köprü transfer" olarak değerlendirdiğini açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge

İsviçre Türk Toplumu merkezine bombalı tehdit! Kasabaya giriş çıkışlar kapatıldı
İsviçre Türk Toplumu merkezine bombalı tehdit! Kasabaya giriş çıkışlar kapatıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Hulusi Akar Vedat Bilgin Adnan Menderes Fahrettin Altun
Magazin Hadise Esra Erol Ezgi Mola Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Gökhan Gönül Yılmaz Vural Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! FIFA'dan iki Fransız kulübüne transfer yasağı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 16:46:52. #1.16#

title