Son dakika haberleri | Fenerbahçe HDI Sigorta, Dörtlü Final'e yükseldi
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Son dakika haberleri | Fenerbahçe HDI Sigorta, Dörtlü Final'e yükseldi

21.03.2021 21:42 | Son Güncelleme: 21.03.2021 21:48
Son dakika haberleri | Fenerbahçe HDI Sigorta, Dörtlü Final'e yükseldi

Son dakika haber... AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de tek maç eleme usulüne göre oynanan çeyrek final mücadelesinde Ziraat Bankkart'ı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe HDI Sigorta, Dörtlü Final'e çıktı.

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de tek maç eleme usulüne göre oynanan çeyrek final mücadelesinde Ziraat Bankkart'ı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe HDI Sigorta, Dörtlü Final'e çıktı.

SALON: Burhan Felek Vestel

HAKEMLER: Ozan Çağı Sarıkay, Seçkin YenerFENERBAHÇE HDI SİGORTA: Hoag, Vigrass, Metin Toy, Hidalgo, Emre Batur, Ulaş Kıyak (Hasan Yeşilbudak, Ahmet Karataş, Nwachukwu, Hasan Sıkar, İzzet Ünver, Caner Pekşen)ZİRAAT BANKKART: Van Garderen, Emin Gök, Ter Maat, Atanasov, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi (Berkay Bayraktar, Can Ayvazoğlu, Halil İbrahim Yücel, Muhammed Ertuğrul, Burakhan Tosun)SETLER: 25-21, 25-16, 23-25, 25-22

SÜRE: 120 dakika (30, 26, 32, 32)


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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