Son dakika haberi | Evlat nöbetindeki aileler Gara şehitleri için Türkçe ve Kürtçe mevlit verdi

Son dakika haberleri: Evlat nöbetindeki aileler Gara şehitleri için Türkçe ve Kürtçe mevlit verdi Çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde 571 gündür evlat nöbetinde olan aileler, Kuzey Irak'ın Gara bölgesinde PKK'lı teröristlerin şehit ettiği 13...

Evlat nöbetindeki aileler Gara şehitleri için Türkçe ve Kürtçe mevlit verdi

DİYARBAKIR - Çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde 571 gündür evlat nöbetinde olan aileler, Kuzey Irak'ın Gara bölgesinde PKK'lı teröristlerin şehit ettiği 13 kişi için Türkçe ve Kürtçe mevlit okuttu.

Kuzey Irak'ın Gara bölgesinde PKK'lı teröristlerin şehit ettiği 13 vatan evladı şehadetlerinin 40'ıncı gününde de unutulmadı. Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde 571 gündür evlat nöbetinde olan aileler şehitler için Türkçe ve Kürtçe mevlit okutarak dua etti.

Evlat nöbetindeki anne gözyaşlarına hakim olmadı

Okunan mevlit ve yapılan duaların ardından çocuğu terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan Zümrüt Salim, açıklama yapacağı sırada göz yaşlarına hakim olmayarak konuşamadı.

10 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Mehmet Tokay'a kavuşma ümidiyle eylemini sürdüren Sadiye Tokay, çocukları için evlat nöbetinde olduğunu belirterek, "Bugün Gara şehitleri için mevlit okutuldu. Allah şehitlerimizin mekanını cennet eylesin haklarını bırakmasın. Allah diğer çocukları da bu zalimlerin elinden kurtarsın ailelerine de sabır diliyorum" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından mevlit etkinliği son buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEDAT IRMAK