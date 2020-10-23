Son dakika haberleri | Erdoğan: "(Libya'da)Yapılan ateşkes anlaşması en üst düzeyde bir ateşkes değil. Daha alt düzeyde bunun kalıcılığı ne kadar olur bunu zaman gösterecek"
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Son dakika haberleri | Erdoğan: "(Libya'da)Yapılan ateşkes anlaşması en üst düzeyde bir ateşkes değil. Daha alt düzeyde bunun kalıcılığı ne kadar olur bunu zaman gösterecek"

23.10.2020 13:59 | Son Güncelleme: 23.10.2020 14:03
Son dakika haberleri | Erdoğan:

Son dakika gündem haberi: Erdoğan: "(Libya'da)Yapılan ateşkes anlaşması en üst düzeyde bir ateşkes değil. Daha alt düzeyde bunun kalıcılığı ne kadar olur bunu zaman gösterecek"

Erdoğan: "(Libya'da)Yapılan ateşkes anlaşması en üst düzeyde bir ateşkes değil. Daha alt düzeyde bunun kalıcılığı ne kadar olur bunu zaman gösterecek"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berin Alpaslan Gökçe

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