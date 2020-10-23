Son dakika haberleri | Erdoğan: "(Libya'da)Yapılan ateşkes anlaşması en üst düzeyde bir ateşkes değil. Daha alt düzeyde bunun kalıcılığı ne kadar olur bunu zaman gösterecek"

Son dakika gündem haberi: Erdoğan: "(Libya'da)Yapılan ateşkes anlaşması en üst düzeyde bir ateşkes değil. Daha alt düzeyde bunun kalıcılığı ne kadar olur bunu zaman gösterecek"