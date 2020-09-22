Son dakika haberleri: En fazla kaybettiren BES fonları Son dakika haberleri... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 3,07 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 2,46 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 2,28 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 3,07 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 2,46 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 2,28 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,035386 -3,07 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,043258 -2,46 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,032224 -2,28 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,074759 -2,27 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,074828 -2,26 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,045906 -2,22 VEM Hisse Senedi EYF 0,077449 -2,11 HEM Hisse Senedi EYF 0,019837 -2,11 ZEM Hisse Senedi EYF 0,020544 -2,10 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023768 -2,08 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara