Son dakika haberleri: En fazla kaybettiren BES fonları
Son dakika haberleri... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 3,07 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 2,46 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 2,28 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.
22.09.2020 13:43 | Son Güncelleme: 22.09.2020 13:47
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 3,07 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 2,46 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 2,28 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,035386
|-3,07
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,043258
|-2,46
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,032224
|-2,28
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,074759
|-2,27
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,074828
|-2,26
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,045906
|-2,22
|VEM Hisse Senedi EYF
|0,077449
|-2,11
|HEM Hisse Senedi EYF
|0,019837
|-2,11
|ZEM Hisse Senedi EYF
|0,020544
|-2,10
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,023768
|-2,08
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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