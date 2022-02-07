Son dakika haberleri | Emrehan Gedikli'nin Trabzonspor'da oynamak istiyorum ısrarı transferi çözdü

" Trabzonspor'a gitmek istiyorum"

Borussia Dortmund ve Herta Berlin istedi

İbrahim ALİOĞLU/ İSTANBUL,

Trabzonspor, Almanya Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'den Emrehan Gedikli'yi kadrosuna kattı. 18 yaşındaki futbolcu bordo mavili takım ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak. Genç hücum oyuncusunun Trabzonspor'da oynama isteği ve Leverkusen'in Sardar Azmoun'u kadrosuna katması transferin önünü açtı.

Yaz transfer sezonunda Zenit'in İranlı golcüsü Sardar Azmoun'u kadrosuna katmak için Rus ekibi ile görüşen Leverkusen, oyuncun da isteğiyle ayrılmasına izin verdi. Avrupa'dan farklı talipleri de olmasına rağmen oyuncuya izin verilmesiyle birlikte önce Gedikli ile anlaşan Trabzonspor, Türkiye A Milli Takım forması da giymesi beklenen 18 yaşındaki golcüyü kadrosuna kattı.