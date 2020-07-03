Son dakika haberleri! Didim zabıtası denetimlerini sürdürüyor
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Son dakika haberleri! Didim zabıtası denetimlerini sürdürüyor

Son dakika haberi: Didim Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşların sağlığı için işyerlerine yönelik sürdürdüğü denetimlere ara vermeden devam ediyor.

Son dakika haberleri! Didim zabıtası denetimlerini sürdürüyor
03.07.2020 09:36 | Son Güncelleme: 03.07.2020 09:40

Didim Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşların sağlığı için işyerlerine yönelik sürdürdüğü denetimlere ara vermeden devam ediyor.

Didim Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçenin turistik mekanlarından birisi olan Altınkum Yalı Caddesinde faaliyet göstermekte olan işletmelerin Kovid - 19'la mücadele kapsamında almış olduğu önlemleri sıklıkla denetleniyor. Bunların yanı sıra ekipler Yalı Caddesi'nde bulunan işletmelerde, kaldırım yönetmeliğine yönelik işgaliye ve seyyar satış yapan kişilere karşıda denetimler gerçekleştiriyor.

Didim Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Kentimiz genelinde misafirlerimizin sağlığı ve güvenliği adına denetimlerini devam ettirmekte olan Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, İşletmelerde temizlik ve sağlığa uygunluk konusunda hiç taviz vermeden vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla ile yaşamaları amacıyla çalışmalarına 7gün 24 saat devam ediyor" denildi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

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