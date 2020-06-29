Son dakika haberleri: Derebucak, tıbbi aromatik üretiminde Konya'nın lideri olmayı hedefliyor Son dakika haberi... Derebucak ilçesinde yöredeki tarımı daha da ileri noktalara taşımak ve desteklemek amacıyla kıraç alanların lavanta, kekik ve adaçayı bitkileriyle buluşturulması amacıyla başlatılan projelerin hayata geçirildiği bildirildi.

Derebucak ilçesinde yöredeki tarımı daha da ileri noktalara taşımak ve desteklemek amacıyla kıraç alanların lavanta, kekik ve adaçayı bitkileriyle buluşturulması amacıyla başlatılan projelerin hayata geçirildiği bildirildi.

Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, yaptığı açıklamada, Derebucak'ta tıbbi aromatik ürünlerde lider bir konuma gelmeyi hedeflediklerini belirtti.

Bu kapsamda, ilçede bugüne kadar 140 bin adet lavanta fidesi ekilişi gerçekleştirdiklerini vurgulayan Başkan Kısa, Derebucak Belediyesi ve Tarım İlçe ve Orman Müdürlüğü tarafından bir yıl öncesinden çalışmalarına başlanılan proje kapsamında da ilçede 200 bin adet kekik ve adaçayı bitkisinin ekilişini gerçekleştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Son dönemde büyük bir gelişim sağlamakta olan ilçe tarımını desteklemek ve kıraç tarım alanlarını en ekonomik şekilde değerlendirmek amacıyla başlatılan projenin seçim beyannamesinde de ilçe halkına sözünü verdiği vaadler arasında yer aldığını hatırlatan Başkan Kısa, şunları kaydetti:

"İlçemizde bu çerçevede lavanta, kekik ve adaçayı yetiştiriciliği projelerini gerçekleştirmekteyiz. Projelerimize bir yıl önce başladık ve peyder pey yüzde 80 oranında lavanta fidesi desteği sağlamak suretiyle ekilişlerini gerçekleştirmekteyiz. Bu kapsamda bölgemizde 140 bin adet lavanta fidesi ekilişi gerçekleştirdik. Bu rakam Konyamız için ekilişin gerçekleştirildiği en büyük sayı ve araziyi kapsamaktadır. Ayrıca, Belediyemiz ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile birlikte bir yıl öncesinden çalışmalarına başladığımız 200 bin adet kekik ve adaçayı fidesi olmak üzere projelendirilmiş bölgemize bir ekiliş gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz. Kekik ve adaçayı ekilişlerimizden sonra bölgemizde ve Konyamızda en büyük tıbbi aromatik üreticisi olacağız. ve pazar bağlantılarımızı da şimdiden sağlamaktayız. Tüm çiftçilerimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA