Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yangın ve sel afetlerinde zarar gören hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmadık' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yangın ve sel afetlerinde zarar gören hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmadık"

AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış törenine katıldı. (3)

"Serbest bölgede faaliyet gösteren firmalarımız 10 bin kişilik istihdamları ve Ocak-Ağustos döneminde 2,2 milyar dolara yaklaşan ticaret hacimleriyle ekonomimize çok ciddi katkı sağlıyorlar. Biz de Mersin'deki bu güzel tablonun gelişerek sürmesi için her türlü desteği sağlıyoruz"

"Yangın ve sel afetlerinde zarar gören hiçbir vatandaşımızı, üreticimizi, çiftçimizi, esnafımızı yalnız bırakmadık"

"Zararlarını tazmin ederek tahrip olan evlerini, ahırlarını, seralarını yeniden yaparak bu ülkede hiç kimsenin sahipsiz olmadığını gösterdik"

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yangın ve sel afetlerinde zarar gören hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmadık

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yangın ve sel afetlerinde zarar gören hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmadık

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yangın ve sel afetlerinde zarar gören hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmadık

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Mustafa Ünal Uysal - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Mersin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı: (3)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Mersin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı: (3)

 Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Mersin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı: (2)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Mersin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı: (2)

 Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Mersin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı: (1)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Mersin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı: (1)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Demir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Bergen Beren Saat Eser Yenenler Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Mesut Özil Şenol Güneş Halis Özkahya Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ersin Tatar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yangın ve sel afetlerinde zarar gören hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmadık' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 19:12:59. #1.17#