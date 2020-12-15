Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destek paketi, esnafı mutlu etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan destek paketi, esnaf tarafından sevinçle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan destek paketi, esnaf tarafından sevinçle karşılandı.

Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı destek paketi Kayseri, Kırıkkale, Nevşehir, Sivas, Yozgat ve Kırşehir'de esnafları memnun etti.

Kayseri Minibüsçüler ve Servis İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Yavuz Ay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en çok etkilediği sektörler arasında yer aldıklarını belirterek, 3 ay süreyle yapılacak destek ödemesinin esnafı rahatlatacağını söyledi.

Devletin esnafına sahip çıkmasının kıymetli olduğunu vurgulayan Ay, servis araçlarının çalışmadığı halde birçok vergi kalemine tabi olduğunu, bununla ilgili bir çalışmanın da yapılmasını istedi.

Kayseri Terziler Odası Başkanı Kenan Arslan da yerel esnafı alınan kararın memnun ettiğini dile getirdi.

Kararların esnafı bir nebze de olsa rahatlatacağını aktaran Arslan, vatandaşlara da "alışverişinizi yerel esnaftan yapın" çağrısında bulundu.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy ise salgından olumsuz etkilenen esnafa devletin verdiği yeni desteklerin memnun edici olduğunu kaydederek, "İş yeri kira olan esnafa 3 ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ayda 500 lira kira desteği verilecek. Destekler hibe olacak." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil