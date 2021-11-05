Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Atatürk Havalimanı'nda oluşturacağımız Millet Bahçesi inşallah dünyadaki şehir parkları arasında ilk sıralarda yer alacaktır.
AA / Berin Alpaslan Gökçe - Haberler | Güncel
Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Atatürk Havalimanı'nda oluşturacağımız Millet Bahçesi inşallah dünyadaki şehir parkları arasında ilk sıralarda yer alacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Atatürk Havalimanı'nda oluşturacağımız Millet Bahçesi inşallah dünyadaki şehir parkları arasında ilk sıralarda yer alacaktır."
AA / Berin Alpaslan Gökçe - Son Dakika Haberleri
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