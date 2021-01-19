Son dakika haberleri... Cezayir ordusundan Fas sınırı yakınında askeri tatbikat
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Son dakika haberleri... Cezayir ordusundan Fas sınırı yakınında askeri tatbikat

19.01.2021 15:47 | Son Güncelleme: 19.01.2021 15:50
Son dakika haberleri... Cezayir ordusundan Fas sınırı yakınında askeri tatbikat

Son dakika gündem haberine göre Cezayir ordusu, Fas sınırı yakınındaki Tenduf bölgesinde hava ve kara birliklerinin katıldığı bir askeri tatbikat gerçekleştirdi.

Cezayir ordusu, Fas sınırı yakınındaki Tenduf bölgesinde hava ve kara birliklerinin katıldığı bir askeri tatbikat gerçekleştirdi.

Cezayir Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kararlılık 2021" isimli tatbikatta gerçek mermilerin kullanıldığı bildirildi.

Tatbikata gözlem uçakları, hava birlikleri ve farklı kuvvetlerden kara birliklerinin katıldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Genelkurmay Başkanı Said Şangariha, özellikle bölgedeki istikrarsız durum göz önüne alındığında ordunun ülkesini koruma görevini hakkıyla yapması gerektiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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