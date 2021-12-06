Son dakika haberleri! CeraStyle OSB Teknik Koleji geriden gelerek kazandı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! CeraStyle OSB Teknik Koleji geriden gelerek kazandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Son dakika haberleri! CeraStyle OSB Teknik Koleji geriden gelerek kazandı

Edinilen son dakika haberine göre CeraStyle OSB Teknik Koleji, ligin 9. haftasında deplasmanda oynadığı maçta 2-0 geriden gelerek Merinos'u 3-2 mağlup etti.

CeraStyle Osb Teknik Koleji, ligin 9. haftasında deplasmanda oynadığı maçta 2-0 geriden gelerek Merinos'u 3-2 mağlup etti.

SigortaShop Kadınlar 1. Lig B Grubunda mücadele eden CeraStyle OSB Teknik Koleji, haftayı galibiyetle kapattı. Turuncu siyahlılar deplasmandan 3-2'lik galibiyetle dönerek üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Salon: Gaziantep Talat Özkarslı Spor Salonu

Hakemler: Halid Cerit xx, Bektaş Kalender xx

Merinos: Ayşe Mert x, Betül Çoban x, Gülcan Akyıldız x, Marija Zelenovic x, Ceyda Demirhan x, Duygu Güncü x, Selen Durusoy x, Ceren Yüzgenç x, Buse Serbest x, Natasa x, Ecem Vatansever x

CeraStyle OSB Teknik Koleji: Berra Eren xx, Beyza Dursun xx, Açelya Ozman xx, Ezgi Sultan Sert xx, Mervenur Oktay xx, Leyva Tagle Leslie xx, Ünzilenur Cansız xx, Ceren Çınar xx, Melis Ece Yurtsever xx, Pelin Özkılıçcı xx, Zehra Coşkunsu xx

Setler:

1.Set: 25-20

2.Set: 25-15

3.Set: 18-25

4.Set: 22-25

5.Set: 12-15 - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title