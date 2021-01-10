Son dakika haberleri... Bursaspor'da gençler, kendilerine olan güveni boşa çıkarmadı
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Son dakika haberleri... Bursaspor'da gençler, kendilerine olan güveni boşa çıkarmadı

10.01.2021 11:40 | Son Güncelleme: 10.01.2021 11:45
Son dakika haberleri... Bursaspor'da gençler, kendilerine olan güveni boşa çıkarmadı

Son dakika haberler... Sezona transfer engeli nedeniyle, altyapı ve genç oyuncularının ağırlıkta olduğu bir kadro ile başlayan Bursaspor'da, birçok oyuncu ilk kez TFF 1. Ligi'ni deneyimledi.

Sezona transfer engeli nedeniyle, altyapı ve genç oyuncularının ağırlıkta olduğu bir kadro ile başlayan Bursaspor'da, birçok oyuncu ilk kez TFF 1. Ligi'ni deneyimledi.

21.9'luk yaş ortalaması ile birlikte ligin en genç ekiplerinden biri olan Bursa temsilcisinde, 13 genç oyuncu, kariyerlerinde ilk kez ligde maça çıktı. Aynı zamanda Bursaspor formasıyla da, profesyonel futbol kariyerlerinde A Takım düzeyinde kendilerini gösterme şansı bulan gençler, sergiledikleri performanslarla da aldıkları süreleri artırdı.

Ligi ilk kez bu sezon deneyimleyen 19 yaşındaki Batuhan Kör, ilk yarı boyunca 15 maçta şans bularak dikkatleri üzerine çekti. Yine bu kapsamda ilki yaşayan oyunculardan 23 yaşındaki Furkan Emre Ünver 11 lig maçında, 21 yaşındaki Çağatay Yılmaz da 10 lig maçında ter döktü. Hücumda görev alan Batuhan ve Çağatay, lig mücadelelerinde takımına toplamda 6 gol ve bir asitlik katkı sundu.Bursaspor formasıyla birlikte, kupa maçları dışında ilk kez ligde süre alan diğer isimler ise; Deniz Aydın (20), Kerem Şen (18), Tuğbey Akgün (17), Ertuğrul Kurtuluş (18), İsmail Can Çavuşluk (24), Berat Altındiş (19), Vefa Temel (18), Canberk Yurdakul (19), Kerem Kök (16) ve Eren Güler (17) oldu.Yeşil beyazlılar, kadrosunda bu denli genç ve yeni deneyim sahibi oyuncularla mücadele verirken, Play-Off hattının da yalnızca 3 puan gerisinde devreyi noktaladı.

Öte yandan Emirhan Aydoğan, Ali Akman, Burak Kapacak, İsmail Çokçalış, Ataberk Dadakdeniz, Ramazan Keskin ve Ozan İsmail Koç gibi, genç ve altyapıdan yetişen isimler de, geçtiğimiz sezonun ardından bu sezon da lig maçlarında şanslar buldu.


Son dakika haberleri... Bursaspor'da gençler, kendilerine olan güveni boşa çıkarmadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL

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